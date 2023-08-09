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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama ekranı: 9 Ağustos Milli Piyango sonuçları açıklandı!

        Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama: 9 Ağustos Milli Piyango sonuçları açıklandı!

        Ağustos ayının ilk Milli Piyango çekilişi 9 Ağustos Çarşamba günü canlı yayında gerçekleşti. Her ay, ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişi milli piyango sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebiliyor. İşte, 9 Ağustos 2023 Çarşamba Milli Piyango sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 18:55
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        Milli Piyango'da ayın ilk çekişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Türkiye genelinde binlerce kişinin şansını denediği Milli Piyango çekilişi millipiyango sitesi üzerinden canlı yayında açıklanmaktadır. İşte merakla beklenen 9 Ağustos 2023 Çarşamba Milli Piyango sonuçları...

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        9 AĞUSTOS 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        508439

        AMORTİ

        2-9

        3

        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

        4

        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

        Milli Piyango çekilişi millipiyangoonline sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebilir.

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        MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

        Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

        Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

        Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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