Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama: 9 Ağustos Milli Piyango sonuçları açıklandı!
Ağustos ayının ilk Milli Piyango çekilişi 9 Ağustos Çarşamba günü canlı yayında gerçekleşti. Her ay, ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişi milli piyango sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebiliyor. İşte, 9 Ağustos 2023 Çarşamba Milli Piyango sonucu sorgulama ekranı...
Milli Piyango'da ayın ilk çekişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Türkiye genelinde binlerce kişinin şansını denediği Milli Piyango çekilişi millipiyango sitesi üzerinden canlı yayında açıklanmaktadır. İşte merakla beklenen 9 Ağustos 2023 Çarşamba Milli Piyango sonuçları...
9 AĞUSTOS 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
508439
AMORTİ
2-9
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?
Milli Piyango çekilişi millipiyangoonline sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebilir.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.