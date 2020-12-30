Bu yıl Türkiye'de ilk kez yılbaşını herkes evinde karşılamak zorunda. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık yılbaşı kutlamalarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişi merakla bekleniyor. Dev ikramiye ile ilgili hayaller kurulmaya başlandı. Peki Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemini yukarıda yer alan Milli Piyango bilet sorgulama ekranına tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrana bilet numaranızı yazıp SORGULA butonuna yazarak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı saat 23:00'de açıklanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranından Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanacak.

2021 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.