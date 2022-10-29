Milli Piyango'da Ekim ayının ikinci çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını deneyeceği çekilişin saati, yayınlanacağı bağlantı ve büyük ikramiyesi ile bilgileri bir araya getirdik...