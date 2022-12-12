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Milli Piyango ikramiye tutarları ne kadar 2023? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeleri

2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için artık çok kısa bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaşımızın katılım göstereceği çekiliş ile ilgili olarak en çok; Milli Piyango ikramiye tutarları ne kadar 2023 sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, detaylar...

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  • Milli Piyango ikramiye tutarları ne kadar 2023? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeleri en düşük ve en yüksek ne kadar?

    Türkiye arıtk Milli Piyango çekilişini bekliyor. Yılbaşı günlerinin klasik eğlencelerinden biri olan Milli Piyango, bu yıl da talihlilerini bekliyor. İşte, 31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ikramiye tutarları...
  • Milli Piyango ikramiye tutarları ne kadar 2023? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeleri en düşük ve en yüksek ne kadar?

    31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi

    Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.

    Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

    200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

    Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.
  • Milli Piyango ikramiye tutarları ne kadar 2023? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeleri en düşük ve en yüksek ne kadar?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

    Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;
  • Milli Piyango ikramiye tutarları ne kadar 2023? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeleri en düşük ve en yüksek ne kadar?

    İkramiye Adedi - İkramiye miktarı (TL) - İkramiye tutarı (TL)

    1 - ₺200.000.000 - ₺200.000.000*

    2 - ₺20.000.000 - ₺40.000.000

    10 - ₺2.000.000 - ₺20.000.000

    20 - ₺1.000.000 - ₺20.000.000

    30 - ₺500.000 - ₺15.000.000

    100 - ₺50.000 - ₺5.000.000

    240 - ₺20.000 - ₺4.800.000
  • Milli Piyango ikramiye tutarları ne kadar 2023? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeleri en düşük ve en yüksek ne kadar?

    300 - ₺10.000 - ₺3.000.000

    1.100 - ₺5.000 - ₺5.500.000

    10.000 - ₺3.000 - ₺30.000.000

    60.000 - ₺2.000 - ₺120.000.000

    300.000 - ₺800 - ₺240.000.000

    700.000 - ₺400 - ₺280.000.000

    2.000.000 - ₺200 - ₺400.000.000

    63 Tes. İkr. ** - ₺200.000 - ₺12.600.000

    3.071.866 - ₺1,395,900,000

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