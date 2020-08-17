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Milli Piyango On Numara çekilişi sonucu - 17 Ağustos On Numara çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. En son 10 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonucuna göre on bilen kişi çıkmamıştı. 17 Ağustos On Numara çekilişi birazdan başlayacak. On Numara çekilişi saat kaçta? İşte detaylar...

Milli Piyango On Numara çekilişi

On Numara haftada 1 gün çekiliyor. Pazartesi günleri çekilen On Numara'da küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilirek sonuçlar açıklanıyor. 17 Ağustos On Numara çekiliş sonucu merakla bekleniyor. Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu nasıl sorgulanır, öğrenilir?

17 AĞUSTOS 2020 ON NUMARA SONUCU

On Numara çekiliş sonucu saat 20.00'dan sonra belli olacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamız üzerinden duyurulacak. Ayrıca aşağıdaki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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