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Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgula: 5 Nisan 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

5 Nisan 2021 tarihinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları araştırılıyor. 136 Milyon TL'ye devredilen Sayısal Loto büyük ikramiyesi yine kimseye çıkmadı. 5 Nisan 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne? Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgula

Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgula: 5 Nisan 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin 5 Nisan tarihli çekiliş sonuçları araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiyenin 136 Milyon TL'ye devrettiği 5 Nisan 2021 sonuçları nedir? Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgula

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 NİSAN 2021: 19 - 35 - 39 - 62 - 64 - 86 + 30 (JOKER)

HABERTÜRK MİLLİ PİYANGO SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KategoriKazanan Kişi SayısıMiktar
600,00
5+10

0,00

54

101.607,75

4218

1.864,35

38.847

114,80

2

138.482

11,00

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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