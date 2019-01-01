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Milli Piyango sıralı tam liste: 31 Aralık 2018 Yılbaşı çekilişi sonuçları - 70 milyon TL kime gitti?

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların sıralı tam listesi açıklandı. 70 Milyon lira değerindeki dev ikramiye tam bilet olarak İstanbul'a isabet etti. İşte 31 Aralık 2018 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları

01.01.2019 - 08:07 | Güncelleme:

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı dün akşam yaşandı. Saat 20.00'dan sonra yapılan çekilişte amorti rakamları belirlendi. Ardından 7 milyon TL kazandıran numaralar ve sonra 70 milyon TL dev ikramiyeyi kazandıran numaralar belirlendi. 

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. 70 milyon liralık büyük ikraimiye '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi.

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1'er milyon liranın sahibi oldu.

7 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

7 milyon liralık ikramiye '9915188' numaralı çeyrek biletin sahibine çıkarken, 70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi.

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişte amortiler '4' ve '9' numaralı biletler olarak belirlendi.

70 milyon lira
7615536       
7 milyon lira
9915188       
1 milyon lira
04863361926666287525332501565528334613117782338728977111
06104632136781      
100 bin lira
01035600924716113124219623653693186611273274082768838637
01335780947679122160122424854912810622357780539489920808
01915981031575123234223955755726108623181485271379932306
067031311204291522796271294458414166553565  
10 bin lira
00643511089984213783140106995562983611074070429308586125
02273001162214232836041045755592621613172672249938653551
02750261239018233103841300125629165615343873078078826172
02888431391631246855641670025630524616563074435299055377
03117851414149281254642555545634563634837574727149116053
04059601570815337069243324795717956647020376052129211357
04189591742752339087945649845722664664422477504009411138
06236401877083350581948956555723211667025080215129741612
07213321879952353247150182485801547670212080331179782126
07754281909816353420752945925837803671067881815509813310
08344192009124361267553102705954746694375183266419885420
09007142091315385404554586995960725696137585089439931794
1021024211145139215075474455    
5 bin lira
00255071280694234428835789544889328607809071553188360173
00670551326597236469536236294921767610115071579658381584
01803651329132240085936467284939078611384971929208500395
02139891358547240402536921234940793613423971948148527892
03666711477955247221937146024973845625778772010308532274
04560231486111251004038195545010235629784072261648668803
05307981516171251345538654645011057630281672644698765241
05717851564530253219738847315109970631011772727198797209
06364111680393263655439537425130370639127573648988894432
06539761743897267667540123465135668642731473762458953591
06715391918336278262141132015149011643186274379388982123
07851201922130288328641468735221868650992675000668996565
08075801980899288369442645175400353657411575284629003778
08089592014498293769443256105440023658251476007849055337
08194882016470298068043323525513085664930876292069078081
08287792065261298551443373505564393674548476566719240785
08324642119714306560544561705622063676669477626159269994
08739122122241311312845454925708752684097677655889295782
08822632213343323102646089845726900684485777686219308788
09141912243040324762846405995802796697735478282699459352
09414382255591336607246493205821655697859178346909798483
09852662265937340380546672135923323701002379191229825249
11845332291649341486647133355997409706942979621779919808
12008142299726347362047162726010468709691781399269947532
12187552322191349094248773676071719709850983336159961621
Bin lira
010720095271227844321310363914566545709714898439
043315114566243096333360379585571724727629924500
050673126799251467351070429153579692739043929000
052473127341285256355400432187602089755807963454
069480150356286672356054484142658374802880965174
069977180634316420361080484331678511822703975966
072615206867      
400 lira
0172611479330914704660020709217799686632
0185716140332224870760022719537799987299
0196220245342534908261503722447889687324
0300322126352895154861762724988013988558
0312123981369045171662359730218054791807
0469725212380655207963027740358124192243
0583625490397975423563172740528234192646
0608026487432225469064287742408350893695
0884927286433395653364368766648461294042
0963027693436355810465109767298545298306
1028728343447695894466147768858622398604
1099331123459205939069606775868651599436
11380322174698460003    
300 lira
01701396269844795597643471227791
02941504288148885836648072207941
08831526350251565999666472298330
09942160366951656324673374229103
13412180372455916427701976199689
200 lira
054139191325424693770805
092155228372479699798954
137187296386    
140 lira
17274344727799 
Amorti
49      
70 bin lira (Teselli)
06155367115536761253676155067615535761558676185367685536
16155367215536761353676155167615537761559676195367695536
26155367315536761453676155267615538761563676255367715536
36155367415536761503676155307615539761573676355367815536
46155367515536761513676155317615546761583676455367915536
56155367605536761523676155327615556761593676555368615536
66155367610536761533676155337615566761653676655369615536
7015536761153676154367615534761557676175367675536 

 

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