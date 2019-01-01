Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı dün akşam yaşandı. Saat 20.00'dan sonra yapılan çekilişte amorti rakamları belirlendi. Ardından 7 milyon TL kazandıran numaralar ve sonra 70 milyon TL dev ikramiyeyi kazandıran numaralar belirlendi.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. 70 milyon liralık büyük ikraimiye '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi.

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1'er milyon liranın sahibi oldu.

7 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

7 milyon liralık ikramiye '9915188' numaralı çeyrek biletin sahibine çıkarken, 70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi.

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişte amortiler '4' ve '9' numaralı biletler olarak belirlendi.

70 milyon lira 7615536 7 milyon lira 9915188 1 milyon lira 0486336 1926666 2875253 3250156 5528334 6131177 8233872 8977111 0610463 2136781 100 bin lira 0103560 0924716 1131242 1962365 3693186 6112732 7408276 8838637 0133578 0947679 1221601 2242485 4912810 6223577 8053948 9920808 0191598 1031575 1232342 2395575 5726108 6231814 8527137 9932306 0670313 1120429 1522796 2712944 5841416 6553565 10 bin lira 0064351 1089984 2137831 4010699 5562983 6110740 7042930 8586125 0227300 1162214 2328360 4104575 5592621 6131726 7224993 8653551 0275026 1239018 2331038 4130012 5629165 6153438 7307807 8826172 0288843 1391631 2468556 4167002 5630524 6165630 7443529 9055377 0311785 1414149 2812546 4255554 5634563 6348375 7472714 9116053 0405960 1570815 3370692 4332479 5717956 6470203 7605212 9211357 0418959 1742752 3390879 4564984 5722664 6644224 7750400 9411138 0623640 1877083 3505819 4895655 5723211 6670250 8021512 9741612 0721332 1879952 3532471 5018248 5801547 6702120 8033117 9782126 0775428 1909816 3534207 5294592 5837803 6710678 8181550 9813310 0834419 2009124 3612675 5310270 5954746 6943751 8326641 9885420 0900714 2091315 3854045 5458699 5960725 6961375 8508943 9931794 1021024 2111451 3921507 5474455 5 bin lira 0025507 1280694 2344288 3578954 4889328 6078090 7155318 8360173 0067055 1326597 2364695 3623629 4921767 6101150 7157965 8381584 0180365 1329132 2400859 3646728 4939078 6113849 7192920 8500395 0213989 1358547 2404025 3692123 4940793 6134239 7194814 8527892 0366671 1477955 2472219 3714602 4973845 6257787 7201030 8532274 0456023 1486111 2510040 3819554 5010235 6297840 7226164 8668803 0530798 1516171 2513455 3865464 5011057 6302816 7264469 8765241 0571785 1564530 2532197 3884731 5109970 6310117 7272719 8797209 0636411 1680393 2636554 3953742 5130370 6391275 7364898 8894432 0653976 1743897 2676675 4012346 5135668 6427314 7376245 8953591 0671539 1918336 2782621 4113201 5149011 6431862 7437938 8982123 0785120 1922130 2883286 4146873 5221868 6509926 7500066 8996565 0807580 1980899 2883694 4264517 5400353 6574115 7528462 9003778 0808959 2014498 2937694 4325610 5440023 6582514 7600784 9055337 0819488 2016470 2980680 4332352 5513085 6649308 7629206 9078081 0828779 2065261 2985514 4337350 5564393 6745484 7656671 9240785 0832464 2119714 3065605 4456170 5622063 6766694 7762615 9269994 0873912 2122241 3113128 4545492 5708752 6840976 7765588 9295782 0882263 2213343 3231026 4608984 5726900 6844857 7768621 9308788 0914191 2243040 3247628 4640599 5802796 6977354 7828269 9459352 0941438 2255591 3366072 4649320 5821655 6978591 7834690 9798483 0985266 2265937 3403805 4667213 5923323 7010023 7919122 9825249 1184533 2291649 3414866 4713335 5997409 7069429 7962177 9919808 1200814 2299726 3473620 4716272 6010468 7096917 8139926 9947532 1218755 2322191 3490942 4877367 6071719 7098509 8333615 9961621 Bin lira 010720 095271 227844 321310 363914 566545 709714 898439 043315 114566 243096 333360 379585 571724 727629 924500 050673 126799 251467 351070 429153 579692 739043 929000 052473 127341 285256 355400 432187 602089 755807 963454 069480 150356 286672 356054 484142 658374 802880 965174 069977 180634 316420 361080 484331 678511 822703 975966 072615 206867 400 lira 01726 11479 33091 47046 60020 70921 77996 86632 01857 16140 33222 48707 60022 71953 77999 87299 01962 20245 34253 49082 61503 72244 78896 87324 03003 22126 35289 51548 61762 72498 80139 88558 03121 23981 36904 51716 62359 73021 80547 91807 04697 25212 38065 52079 63027 74035 81241 92243 05836 25490 39797 54235 63172 74052 82341 92646 06080 26487 43222 54690 64287 74240 83508 93695 08849 27286 43339 56533 64368 76664 84612 94042 09630 27693 43635 58104 65109 76729 85452 98306 10287 28343 44769 58944 66147 76885 86223 98604 10993 31123 45920 59390 69606 77586 86515 99436 11380 32217 46984 60003 300 lira 0170 1396 2698 4479 5597 6434 7122 7791 0294 1504 2881 4888 5836 6480 7220 7941 0883 1526 3502 5156 5999 6664 7229 8330 0994 2160 3669 5165 6324 6733 7422 9103 1341 2180 3724 5591 6427 7019 7619 9689 200 lira 054 139 191 325 424 693 770 805 092 155 228 372 479 699 798 954 137 187 296 386 140 lira 17 27 43 44 72 77 99 Amorti 4 9 70 bin lira (Teselli) 0615536 7115536 7612536 7615506 7615535 7615586 7618536 7685536 1615536 7215536 7613536 7615516 7615537 7615596 7619536 7695536 2615536 7315536 7614536 7615526 7615538 7615636 7625536 7715536 3615536 7415536 7615036 7615530 7615539 7615736 7635536 7815536 4615536 7515536 7615136 7615531 7615546 7615836 7645536 7915536 5615536 7605536 7615236 7615532 7615556 7615936 7655536 8615536 6615536 7610536 7615336 7615533 7615566 7616536 7665536 9615536 7015536 7611536 7615436 7615534 7615576 7617536 7675536

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