1 Şurada Paylaş!









Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım sona erdi. 31 Aralık akşamı başlayan Milli Piyango çekilişinde bu sene büyük ödül 400 milyon TL olarak açıklandı. Bununla beraber, bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango son 4 rakam bilene ne kadar, kaç TL veriyor? İşte, detaylar...