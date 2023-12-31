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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango son 4 rakam bilene ne kadar, kaç TL veriyor? 2024 Milli Piyango son 4 rakam kazanan numaralar

        Milli Piyango son 4 rakam bilene ne kadar, kaç TL veriyor?

        Gözler Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişine çevrildi. Piyango bileti alan vatandaşlar 400 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını deneyecek. Peki, Milli Piyango son 4 rakam bilene ne kadar, kaç TL veriyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 21:55 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:55
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        Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım sona erdi. 31 Aralık akşamı başlayan Milli Piyango çekilişinde bu sene büyük ödül 400 milyon TL olarak açıklandı. Bununla beraber, bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango son 4 rakam bilene ne kadar, kaç TL veriyor? İşte, detaylar...

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 4 RAKAMI BİLEN KAÇ TL ALIR?

        Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tam bilet alan bir vatandaşlar şanslı numaraların hepsini tutturduğunda 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi alacak. Son dört rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı ise henüz belli olmadı.

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        2024 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şöyle;

        Tam bilet: 400 TL

        Yarım bilet: 200 TL

        Çeyrek bilet: 100 TL

        4

        2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

        2024 yılında Milli Piyango'nun büyük ödülü 400 milyon TL olarak açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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