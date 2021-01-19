Milli Piyango 19 Ocak çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 OCAK 2020

19 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar



708342

600.000 TL ikramiye kazanan numaralar



396442

50.000 TL ikramiye kazanan numaralar



190827 271841 304825

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

047301 128905 169508 221934 483444 613870 706725 783428 916776 940754

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar



175625 222471 246166 465060 470721 523883 607576 706886 710028 829165

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

009231 046933 046960 077288 134593 154455 168362 168613 180197 185628

192674 227837 228362 286422 305045 341244 405230 408334 445284 458187

468646 479650 482643 496469 528634 530198 534735 536668 606122 631107

631890 712687 718391 725701 744179 747704 752202 762599 787394 792044

794695 827635 840067 851178 921454 944449 947678 952979 970948 977930

Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

03273 03701 06385 07269 14181 15790 15949 17103 18951 19400

22416 24671 25037 27826 29965 30866 31482 33447 34204 34207

36031 36286 36508 38981 40026 40445 40897 41413 41639 44383

45282 45429 45794 46525 55220 67029 68648 68745 76405 78115

78836 87172 88609 89387 90120 90242 91145 92266 92711 96064

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0090 0524 1224 3064 3692 4964 5550 5622 5632 5950

6127 7216 7364 7550 8298 8710 8952 9405 9417 9896

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar



117 133 175 225 227 248 340 411 574 784

880 881

Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

05 08 21 28 65 83 92 93

Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

3 7

6.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



008342 108342 208342 308342 408342 508342 608342 700342 701342 702342

703342 704342 705342 706342 707342 708042 708142 708242 708302 708312

708322 708332 708340 708341 708343 708344 708345 708346 708347 708348

708349 708352 708362 708372 708382 708392 708442 708542 708642 708742

708842 708942 709342 718342 728342 738342 748342 758342 768342 778342

788342 798342 808342 908342

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.