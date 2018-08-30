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Milli Piyango sonuçları sorgula: 30 Ağustos Milli Piyango MPİ çekiliş sonuçları tam liste

Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda ve özel günlerde gerçekleştirilen Milli Piyango özel çekilişinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yapılan çekilişi tamamlandı. Buna göre, şanslı rakamlar belli oldu. İşte 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama...

30.08.2018 - 19:10 | Güncelleme:

Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel gerçekleştirilen Milli Piyango özel çekilişi tamamlandı. Biletlerini satın alan vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanıp, kazanamadığını merak ediyor. İşte 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları...

MiLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE (30 AĞUSTOS 2018)

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
359693

400000 TL ikramiye kazanan numaralar
105681

40000 TL ikramiye kazanan numaralar
261110

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
093875 250280

5000 TL ikramiye kazanan numaralar
135584 191626 270079

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
01120 03918 13876 15136 16195 22284
23081 25185 33225 58151 63870 67549
67644 75894 85048 87263 93848 96959
97496 99890

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
0346 0906 1078 1106 2354 3288
3323 3418 3822 5227 6076 6230
6818 8583 9360

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
029 036 227 316 342 626
652 657 728 739 755 869

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
15 38 47 56 76 93
98

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
2 8

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
059693 159693 259693 309693 319693 329693
339693 349693 350693 351693 352693 353693
354693 355693 356693 357693 358693 359093
359193 359293 359393 359493 359593 359603
359613 359623 359633 359643 359653 359663
359673 359683 359690 359691 359692 359694
359695 359696 359697 359698 359699 359793
359893 359993 369693 379693 389693 399693
459693 559693 659693

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