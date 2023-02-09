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Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı! 9 Şubat tam liste ve amorti rakamlar açıklandı!

Milli Piyango 9 Şubat çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Milli Piyango Online sitesinden canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişin büyük ikramiyesi ve sonuçları açıklandı. İşte, yurdumuzun dört bir yanında binlerce vatandaşımızın şansını denediği çekiliş ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

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  • Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı! 9 Şubat tam liste ve amorti rakamlar açıklandı!

    Milli Piyango'da Şubat ayının ilk çekilişi için artık geri sayım sona erdi. Türkiye genelinde binlerce vatandaşımızın zengin olma hayaliyle katılım gösterdiği çekilişin sonuçlarına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...
  • Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı! 9 Şubat tam liste ve amorti rakamlar açıklandı!

    9 ŞUBAT 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    9 Şubat 2023 Milli Piyango çekilişi saat 17:30'da başladı ve sonuçlar belli oldu.
  • Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı! 9 Şubat tam liste ve amorti rakamlar açıklandı!

    9 ŞUBAT 2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Milli Piyango 9 Şubat 2023 çekilişinde büyük ikramiye 10 milyon TL olarak açıklandı.
  • Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı! 9 Şubat tam liste ve amorti rakamlar açıklandı!

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

    Milli Piyango çekilişi millipiyangoonline sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebilir.
  • Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı! 9 Şubat tam liste ve amorti rakamlar açıklandı!

    9 ŞUBAT 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI 

    09-02-2023 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi (Çekiliş No:58)

    10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

    080727

    1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar

    099337

    300.000 TL ikramiye kazanan numaralar

    062153 180821

    50.000 TL ikramiye kazanan numaralar

    070329 264422 267532 298904 320033 402702 488017 518315 558845 593342

    15.000 TL ikramiye kazanan numaralar

    032634 051479 237830 326357 422119 467301 516110 532200 560432 562021

    10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

    013353 234854 319809 364729 372627 384464 447734 452952 471557 511128
  • Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı! 9 Şubat tam liste ve amorti rakamlar açıklandı!

    Son 5 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

    07413 14795 19326 21827 35406 42677 59892 73170 73296 88787

    Son 4 rakamına göre 720 TL ikramiye kazanan numaralar

    0153 0168 1366 2541 4274 4765 5053 5114 6329 7123

    7693 8958 –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

    Son 3 rakamına göre 360 TL ikramiye kazanan numaralar

    123 662 663 703 723 766 822 916 987

    Son 2 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

    11 21 35 63 68 84

    Son 1 rakamına göre 100 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

    1 5

    10.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

    000727 010727 020727 030727 040727 050727 060727 070727 080027 080127

    080227 080327 080427 080527 080627 080707 080717 080720 080721 080722

    080723 080724 080725 080726 080728 080729 080737 080747 080757 080767

    080777 080787 080797 080827 080927 081727 082727 083727 084727 085727

     

    086727 087727 088727 089727 090727 180727 280727 380727 480727 580727

     
  • Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı! 9 Şubat tam liste ve amorti rakamlar açıklandı!

    MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

    Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

    Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

    Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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