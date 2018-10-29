Milli Piyango çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bugün Milli Piyango çekilişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak gerçekleştirilecek. Bir önceki Milli Piyango çekilişinde Ankara ve İstanbul'da iki talihli büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçlarına dair detaylar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

MPİ tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişleri başlama saati, 9 Mayıs 2018 itibari ile 17.00 olarak değiştirildi. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 19 EKİM 2018

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

046283

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

216159

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

095500

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

059153 157045

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

055036 226752 418577

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

05835 11290 12678 53828 56464 58631

69188 86552 94297 98714

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0115 0557 0900 1312 1751 2874

3029 3348 9457 9685

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

160 327 591 618 810 888

890 895 956 972

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

11 18 37 57 66 71

87 99



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

3 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

006283 016283 026283 036283 040283 041283

042283 043283 044283 045283 046083 046183

046203 046213 046223 046233 046243 046253

046263 046273 046280 046281 046282 046284

046285 046286 046287 046288 046289 046293

046383 046483 046583 046683 046783 046883

046983 047283 048283 049283 056283 066283

076283 086283 096283 146283 246283 346283

446283

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