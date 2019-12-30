Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanır açıklanmaz Haberturk.com'da olacak. Habertürk'ün yılbaşına özel çekilişi için hazırlamış olduğu "MİLLİ PİYANGO SORGULAMA" sayfası üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020

Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından düzenenlenen ve büyük ikramiye verilen yılbaşı çekilişi heyecanında gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Noter ve halkın huzurunda gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi hazırlıklar tamamlandı. Şansını denenemek isteyen milyonlarca vatandaş sorgulama işlemlerini Haberturk.com/milli-piyango adresinden de yapabilecek.

Sayfada yer alan sorgulama bölümünde ilk olarak istediğiniz çekiliş tarihini seçiniz. Daha sonra bilet numarası alanına biletinizin üzerinde yer alan numarayı giriniz. Ve sorgula butonuna basarak işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. İkramiye çıkmışsa ekranda gözükecektir. Ayrıca tüm listeyi seçerekte sıralı tam listeyi görmüş olursunuz.