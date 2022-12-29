Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan sürüyor. Zengin olma hayali ile çeyrek, yarım veya tam bilet alanlar, 31 Aralık 2022 Cumartesi 12.30'da başlayacak olan Milli Piyango yılbaşı çekilişini beklemeye başladı. Büyük ikramiyenin 200 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte, ikramiye kazanan numaralar sırayla açıklanacak. Çekiliş ile beraber Milli Piyango sorgulama 2023 ekranı da en çok merak edilenler arasında öne çıkacak. Zira, biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyenler ilk olarak Milli Piyango sorgulama 2023 ekranı ile bunu gerçekleştirecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2023

Milli Piyango çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı, bu yıl da Habertürk'te olacak. Çekiliş biter bitmez telefondan veya online olarak Milli Piyango sorgulama 2023 işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 NASIL YAPILIR?

Milli Piyango sonuçları için bilet sorgulama işlemini gerçekleştirerek size çıkan ikramiye olup olmadığını saniyeler içerisinde kontrol edebilirsiniz.

İşte, Milli Piyango sorgulama 2023 sayfası ve 31 Aralık Milli Piyango çekilişi ile ilgili detaylar