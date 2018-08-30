Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşiyor. Dolasyısıyla dün yani 29 Ağustos'ta gözler Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak çekilişe çevrildi. Ancak beklenen çekiliş gerçekleşmedi. 30 Ağustos Milli Piyango Özel çekilişi nedeniyle dün akşam yapılacak çekiliş iptal edildi. Peki; 30 Ağustos bugün Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte 30 Ağustos bugün Milli Piyango sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA - 30 AĞUSTOS

Milli Piyango 30 Ağustos çekilişi, Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında noter huzurunda yapılacak. Çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin resmi internet stesinden yayımlanacak. Çekiliş saati ise MPİ tarafından saat 17.00 olarak belirlendi. Ancak büyük ikramiyeyi belirleyecek olan amorti çekilişi ise saat 18.00 olarak ilan edildi.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

Milli Piyango 30 Ağustos çekilişi, Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Çekilişten kısa bir süre sonra,sonuçlar MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

İşte Milli Piyango sorgulama safası:

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI

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