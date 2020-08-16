Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişinde önemli bir değişikliğe gitti. Normalde Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri artık farklı günlerde de yapılacak. Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilmeye başlandı. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 13 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları...

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) son aldığı kararla Süper Loto çekilişi artık farklı tarihlerde de çekilmeye başlandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş sonrası kazandıran rakamlar belli oluyor. 13 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 13 AĞUSTOS 2020

Süper Loto sonuçları: 33 29 50 13 35 26

SÜPER LOTO 16 AĞUSTOS 2020 SONUÇLARI

Merakla beklenen 16 Ağustos Süper Loto çekilişi saat 21.30'da noter huzurunda yapılacak. Sonuçları anlık olarak sorgulamak için aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Sonuçlar 21.45'te eklenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

Süper Loto Nasıl Oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Ne kadar kazanabilirsin?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.