Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından 800 milyon liralık büyük ödülün sahibi belli olacak. Toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin TL'nin dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişi öncesinde yarım bilet fiyatı merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı ne kadar?" İşte 2025 Milli Piyango yarım bilet fiyatı...
Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Milli Piyango çeyrek, yarım ve yarım bilet fiyatları, yeni yıla milyoner olarak girme umuduyla bilet almak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerde ve Milli Piyango Online’da 9 Kasım itibarı ile satışa sunuldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yarım bilet fiyatı...
2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?
2025 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şöyle;
Çeyrek bilet: 200 TL
Yarım bilet: 400 TL
Tam bilet: 800 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Milli Piyango yılbaşı biletleri, 9 Kasım 2025 tarihi itibarıyla satışa sunuldu.
Oyunseverler, yılbaşı biletlerini sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango mobil uygulamasından satın alabilecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE BELLİ OLDU
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
Büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2025 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com’da açıklanacak.
Oyunseverler, amorti sonuçları dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.
Sonuçlar ayrıca https://www.haberturk.com/sans-oyunlari/milli-piyango sayfası üzerinden de sorgulanabilecek.