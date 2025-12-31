MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE BELLİ OLDU

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

Büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.