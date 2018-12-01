Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak. Milli Piyango biletleri bugün itibari ile satışa çıkarıldı. Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayilelikler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte, yeni yıl büyük ikrami tutarı...

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, bugünden itibaren piyasada yer alacak.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

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