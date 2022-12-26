2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Her yıl başında olduğu gibi bu yıl da şansını deneyecek milyonlarca vatandaşımız için tam, yarım ve çeyrek olmak üzere Milli Piyango bilet fiyatlarını bir araya getirdik. İşte detaylar...



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