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Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı için geri sayım başladı. 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL dağıtılacak. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet fiyatı 100 TL olarak açıklanırken bilet satışları ise 9 Kasım itibarıyla satışa sunuldu. 2024 yılına milyoner olarak girmek isteyenler "Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti son satış tarihi...