Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları: 2024 Milli Piyango tam, yarım, çeyrek yılbaşı biletleri fiyatı ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bileti fiyatları: 2024 Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletleri fiyat listesi Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Büyük ikramiyenin 400 milyon TL olacağı Milli Piyango yılbaşı biletleri fiyat listesi belli oldu. Büyük hayallerle şansını denemek isteyenler "Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları listesi... Habertürk Giriş: 15.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:02 facebook

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Aralık ayının ikinci haftasının da geride kalmasıyla Milli Piyango yılbaşı çekilişi bileti fiyatları araştırması sıklaştı. 31 Aralık 2023 gecesi yapılacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için artık heyecan dorukta. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyat listesi...

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ