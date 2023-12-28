Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne zaman, nereden alınır?

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne zaman, nereden alınır?

Milli Piyango yılbaşı bilet satış tarihi yılbaşına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiyenin dağıtılacağı yılbaşı akşamında 400 milyon liralık büyük ödülün sahibi belirlenecek. Çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam bilet fiyatı ise 400 TL olarak belirlenirken gözler "2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri satış tarihi...

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BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

2 MİLYAR 355 MİLYON 650 TL İKRAMİYE!

400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.