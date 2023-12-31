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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15 bin TL kazandıran numaralar açıklandı! İşte Milli Piyango 15 bin TL kazanan numaralar

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15 bin TL kazandıran numaralar açıklandı!

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 15 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 15 bin TL kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 21:16 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:16
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        Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi 15 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 15 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 15 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

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        Son 7 rakamına göre 15.000 TL ikramiye kazanan numaralar

        0077646

        0083768

        0483846

        0525615

        0619375

        0970346

        1188685

        1201514

        1748878

        1945447

        1960520

        3

        2312784

        2485194

        2511756

        2657069

        2844616

        2901849

        2991996

        3206131

        3754017

        3803619

        4100926

        4480728

        5128257

        5582284

        5651737

        5694371

        5988384

        6500152

        6573175

        6601705

        6653654

        6834823

        8171139

        8249220

        8425181

        8481129

        8542544

        8706984

        8841791

        9305830

        9307634

        9334555

        9694974

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

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        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2024 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

        Milli Piyango Online tarafından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL oldu.

        Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?

        Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.

        Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?

        Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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