Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tüm detayları netleşti. Her sene geleneksel olarak yapılan çekilişe yine milyonlarca vatandaş katılacak ve büyük ikramiye için heyecanlı yarış başlayacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta ve ikramiye ne kadar? İşte, detaylar...
2025 yılına geri sayım başlarken her sene düzenlenen geleneksel Milli Piyango yılbaşı çekilişi için de heyecan artıyor. Bu sene tam 600 milyon TL olarak açıklanan ikramiye için biletlerin satışı devam ediyor. 31 Aralık günü milyonlarca vatandaş ödül kazanmak için çekilişi takip edecek. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi hakkında tüm detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.