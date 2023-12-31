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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar açıklandı! İşte Milli Piyango 30 bin TL kazanan numaralar

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar açıklandı!

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 30 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:48
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        1

        Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 30 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 30 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        2

        2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

        30.000 TL ikramiye kazanan numaralar

        0154299

        0182069

        0213320

        0217568

        0227599

        0316132

        0316132

        0365301

        0365301

        0422871

        0424760

        0449885

        0461294

        0486144

        0495376

        3

        0558231

        0579426

        1056336

        1221863

        1401156

        1511609

        1547716

        1616690

        1808847

        1819618

        1941009

        2058912

        2122878

        2153714

        2184282

        2242167

        2456745

        2541051

        2630847

        4

        2759944

        2835846

        3039151

        3051418

        3107020

        3125442

        3253439

        3294540

        3296083

        3746308

        3788145

        4020124

        4031648

        4141583

        4318188

        4330083

        4343832

        4365029

        4466668

        4605750

        4621034

        5

        4928706

        5090131

        5154377

        5169579

        5203863

        5268552

        5292276

        5375262

        5434997

        5554320

        5775689

        5939868

        5967364

        6192507

        6416351

        6534140

        6635333

        6644484

        6906537

        6978601

        7063541

        7088879

        7262922

        7525140

        7561286

        7631754

        7699870

        7725693

        7870662

        8001441

        8068975

        8085987

        8100800

        8296193

        8317785

        8335476

        8349070

        8643995

        8838240

        9212588

        9236182

        9237114

        9246525

        9252935

        9321933

        9360911

        9532085

        6

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2024 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

        Milli Piyango Online tarafından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL oldu.

        8

        Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?

        Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.

        Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?

        Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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