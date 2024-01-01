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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar: 2024 Milli Piyango 800, 1.200, 3 bin TL kazandıran numaralar neler oldu?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar açıklandı!

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazandıran numaralar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 00:41 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:41
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        1

        Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        2

        SON 2 RAKAMINA GÖRE 800 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

        02

        12

        46

        48

        57

        61

        72

        3

        SON 3 RAKAMINA GÖRE 1.200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

        030

        804

        880

        970

        599

        971

        752

        308

        196

        520

        912

        816

        974

        650

        720

        772

        464

        296

        316

        367

        4

        SON 4 RAKAMINA GÖRE 3.000 TL KAZANAN NUMARALAR

        0287

        0402

        0569

        0816

        0911

        0917

        1283

        1327

        2061

        2369

        3301

        3619

        3945

        4012

        4470

        4529

        4863

        4897

        5011

        5169

        5209

        5305

        5380

        5645

        6603

        6780

        7080

        7128

        7359

        8503

        8518

        8845

        8921

        9030

        9179

        9318

        9590

        9656

        9695

        9813

        5

        Milli Piyango Sorgulama 2024 Yılbaşı Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2024 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?

        Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.

        Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?

        Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

        7

        31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

        İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
        1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
        2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
        10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
        20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
        30 ₺750.000 ₺22.500.000
        10 ₺10.000 ₺100.000
        80 ₺75.000 ₺6.000.000
        100 ₺30.000 ₺3.000.000
        170 ₺15.000 ₺2.550.000
        800 ₺8.000 ₺6.400.000
        6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
        40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
        200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
        700.000 ₺800 ₺560.000.000
        2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
        63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
        Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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