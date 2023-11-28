Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları belli oldu! 2024 MPİ tam, yarım, çeyrek Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu: 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 400 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanma hayali kuranlar Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesini araştırıyor. Şans oyunuseverler için "Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya dair detaylar... Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:31 facebook

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Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Aralık ayına artık sayılı günlerin kalmasıyla Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesi araştırması gündeme geldi. Yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen vatandaşlarımız için Milli Piyango çekilişi bilet fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları... 2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ