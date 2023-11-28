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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları belli oldu! 2024 MPİ tam, yarım, çeyrek Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

        Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu: 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 400 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanma hayali kuranlar Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesini araştırıyor. Şans oyunuseverler için "Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:31
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        Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Aralık ayına artık sayılı günlerin kalmasıyla Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesi araştırması gündeme geldi. Yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen vatandaşlarımız için Milli Piyango çekilişi bilet fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...

        2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

        400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

        İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
        1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
        2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
        10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
        20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
        30 ₺750.000 ₺22.500.000
        10 ₺10.000 ₺100.000
        80 ₺75.000 ₺6.000.000
        100 ₺30.000 ₺3.000.000
        170 ₺15.000 ₺2.550.000
        800 ₺8.000 ₺6.400.000
        6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
        40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
        200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
        700.000 ₺800 ₺560.000.000
        2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
        63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
        Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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