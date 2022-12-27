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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için artık geri sayım başlamış durumda. Büyük ikramiyenin 200 milyon TL olarak belirlendiği çekilişe kısa bir süre kala hMilli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak sorusunun cevabını ve daha fazlasını bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATİ: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Milli Piyango büyük ikramiyesi kaçta belli olacak?

    Milli Piyango'da yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşımızın şansını denediği çekiliş ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı oldu. İşte, hem bu sorunun yanıtı hem de Milli Piyango 2023 çekilişi ile ilgili bilgiler! 

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA LİNKİ
  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATİ: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Milli Piyango büyük ikramiyesi kaçta belli olacak?

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

     
  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATİ: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Milli Piyango büyük ikramiyesi kaçta belli olacak?

    Milli Piyango Sonuçları Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Milli Piyango MPİ bilet sorgulama işlemi de çekilişlerin hemen ardından merak edilir ve araştırılır. Habertürk'ün Milli Piyango Sonuçları 2023 sayfası üzerinden online bilet sorgulama işleminizi gerek telefondan gerekse bilgisayarınız üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Böylelikle, büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ya da amorti kazanan numaraları görebilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA LİNKİ
  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATİ: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Milli Piyango büyük ikramiyesi kaçta belli olacak?

    Milli Piyango Sorgulama 2023 Yılbaşı Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

    31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2023 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATİ: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Milli Piyango büyük ikramiyesi kaçta belli olacak?

    Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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