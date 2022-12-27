Milli Piyango'da yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşımızın şansını denediği çekiliş ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı oldu. İşte, hem bu sorunun yanıtı hem de Milli Piyango 2023 çekilişi ile ilgili bilgiler!

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