Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yılbaşı gecesi gerçekleşecek özel çekiliş öncesinde, Milli Piyango çekilişinin saati gündemi meşgul etmeye başladı. 800 milyon liranın sahibini bulacağı gecede toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin TL dağıtılacak. Peki, "Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saati...
Milli Piyango, yılbaşına özel tam bilet, yarım bilet ve çeyrek biletleri Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2025 itibarı ile satışa sundu. Büyük çekiliş için geri sayım sürerken, Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinin başlayacağı saati şans oyunu tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi saat kaçta? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 18.30'da başlayacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Milli Piyango çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.