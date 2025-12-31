Milli Piyango, yılbaşına özel tam bilet, yarım bilet ve çeyrek biletleri Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2025 itibarı ile satışa sundu. Büyük çekiliş için geri sayım sürerken, Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinin başlayacağı saati şans oyunu tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi saat kaçta? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...