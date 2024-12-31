Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 4 rakamı bilene ne kadar veriyor?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan sürüyor. Bu sene 600 milyon TL olarak açıklanan büyük ödül karşısında milyonlarca vatandaş bir kez daha şansını deneyecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 4 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, detaylar...
Yeni yılın gelmesiyle beraber her sene olduğu gibi bu sene de Milli Piyango yılbaşı çekilişi yapılacak. Bu kez, milyonlarca vatandaş 600 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak için yılbaşı günü şansını bir kez daha deneyecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 4 rakamı bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango'da son 4 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? İşte, detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 4 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 600 milyon TL olarak açıklandı. Son 4 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı ise 4.000 TL olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başladı.