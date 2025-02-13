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        Milli rallici Ali Türkkan, İsveç'te yarışacak!

        Milli rallici Ali Türkkan, Castrol Ford Team Türkiye ile sezonun ilk rallisine İsveç'te çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:25 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:25
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        Milli rallici Ali Türkkan, İsveç'te yarışacak!
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        Milli rallici Ali Türkkan, Castrol Ford Team Türkiye ile 2025 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı İsveç Ralli'sinde yarışacak.

        Beş ralliden oluşan şampiyonada sezonun ilk ayağı karlı İsveç'te 14-16 Şubat tarihlerinde koşulacak.

        Otomobil sporlarında 2024 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı (JWRC) üçüncü tamamlayarak Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren Castrol Ford Team Türkiye, sezonun ilk yarışı olan İsveç Rallisi için hazır. Takımın hedefi, Ali Türkkan ile geçen yıl kazanılan dünya üçüncülüğünü geliştirerek, 2025 şampiyonluğunu kazanmak.

        Buzlu ve karlı bir zeminde koşulacak rallide Castrol Ford Team Türkiye adına genç pilot Ali Türkkan direksiyonda olacak. Ali Türkkan'ın co-pilotluğunu ise Oytun Albayrak yapacak. İkili, Ford Fiesta Rally-3 aracıyla yarışacak.

        İsveç Rallisi öncesi takımın durumu ve sezon hedefleriyle ilgili açıklama yapan Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, "Geçen yıl bu seride elde ettiğimiz dünya üçüncülüğü ile Türkiye motor sporları tarihinde bir ilki başarmıştık. Bu sene yeni bir ilki daha başarıp şampiyon olmak istiyoruz. Beş rallilik bu serüvenin ilk adımını, İsveç’te karlı ve buzlu bir zeminde atıyor olmak çok heyecan verici. Takım olarak hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

        İsveç Rallisi'nden sonra Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın takvimi sırasıyla Portekiz, Akropolis, Finlandiya rallileri ile devam edip, 18-19 Ekim tarihlerinde Orta Avrupa Rallisi ile sonuçlanacak.

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