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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Tahirov'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahirov'u kabul etti

Hulusi Akar Azerbaycan
AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti.

MSB'den yapılan açıklamada, Akar'ın, Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

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