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Milli Savunma Bakanı Erbil'deki ziyaretinde Sincar ve Mahmur masaya yatırıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat’ta gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün Irak Kürt bölgesel yönetiminin merkezi Erbil’de temaslarını devam ettirdi. Akar, Bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinin ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde terör örgütü PKK’nın bölgedeki hareketliliği ve örgütün son süreçte Mahmur ve Sincar’daki hareketliliği masaya yatırıldı. Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Bakan Akar'ın ziyaretinin arka planını yazdı...

Milli Savunma Bakanı Erbil'deki ziyaretinde Sincar ve Mahmur masaya yatırıldı
HABERTURK.COM

Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a yaptığı ziyaretinin arka planını kaleme aldı.

Çetiner'in aktardıkları şöyle:

Kürt yönetimi kaynaklarından alınan bilgilere göre, MSB Akar’ın Türkiye’nin PKK ile mücadelede Bağdat ve Erbil’in sürece verdiği ve bundan sonraki sürece vereceği desteğin büyük önem taşıdığına vurdu yaptığı ve PKK’nın artık sadece Türkiye için değil tüm bölge için bir tehdit haline geldiğinin altını çizdiği kaydedildi.

TARAFLAR PLANLARIN HAYATA GEÇMESİNDE MUTABIK

Üç ayrı görüşmede de masadaki ana gündemin Sincar, Mahmur ve son dönemde PKK’nın Türkiye sınır hattına yakın bölgeleri lojistik hat olarak kullanmasının engellenmesine yönelik görüşlerin dile getirildi kaydedilirken, Kürt yöneticilerinde Sincar ve Mahmur’daki durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdikleri belirtiliyor. Kürt siyasi kaynaklar, Bakan Akar’ın Sincar ve Mahmur konusunda farklı seçeneklerin yer aldığı projeksiyonları dile getirdiğini ancak merkezi yönetimin sürece dahil olması halinde bu planlamaların hayata geçirilebileceği husussunda tarafların mutabık kaldığı ifade ediliyor.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMINDA ORTAK BİR MEKANİZMA

Türk yetkililerin, terör örgütü PKK’nın Sincar dışında tüm Kürt yönetiminin kontrolündeki bölgeleri de ele geçirme planı ve hazırlığı içinde olduğuna yönelik mesajları ve ortak mücadele gerekliliğine yaptığı vurgunun Kürt yönetimi tarafından dikkatle dinlendiği ve önemlerin arttırılması hususunda istihbarat paylaşımı konusunda ortak bir mekanizmanın şekillenmesi üzerinde bir uzlaşını sağlandığı belirtiliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILACAK

Bağdat ve Erbil’in destek vermesi halinde Mart ayının ikinci yarısından sonra Sincar’a bir operasyonun mümkün olabileceği belirtiliyor. Kürt kaynaklar, Bağdat’ın daha çok Türkiye’nin havadan ve fiziki koşullarla elde edilen istihbari desteği ile devam etmesinden yana olduğu bir operasyonun tercih edildiğine vurgu yaparken Kürt yönetiminin ise PKK’nın bölgeden uzaklaştırılmasına yönelik süreçlere destek verebileceğinin sinyallerini veriyor.

ANKARA-BAĞDAT HATTI DİPLOMASİSİNE DESTEK

Terör örgütü PKK’nın son süreçte Kürt yönetiminin ana gelir kaynağı konumundaki Petrol boru hatlarını hedef alması ve Kürt yönetimine bağlı güvenlik birimlerine yönelik saldırıların artması üzerine Kürt yönetiminin Ankara-Bağdat hattındaki diplomasi sürecine olumlu destek verdiği belirtiliyor.

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