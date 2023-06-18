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Milli Savunma Bakanı Güler'den Babalar Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hayatın her döneminde bilgeliğine, desteğine ve anlayışına ihtiyaç duyulan babaları, anneleri daima hürmet ve minnetle anmanın ve onların kıymetini bilmenin en önemli toplumsal değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Güler'den Babalar Günü mesajı
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AA

Milli Savunma Bakanı Güler, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, maddi ve manevi bütün imkanlarını çocuklarına seferber ederek tecrübesiyle onların hayatında daima yol gösterici ve rol-model olan, iyi ve kötü günlerinde evlatlarının yanında bulunan babaların Babalar Günü'nü kutladığını belirtti.

Tüm milleti derinden etkileyen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu Babalar Günü'nün tarifi imkansız bir üzüntü içerisinde geçirildiğini ifade eden Güler, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

"Güven ve aidiyet duygusunun sembolü olan baba ocağı; bizleri hayata hazırlayan bir okul, hasretini çektiğimiz sıla, doğup büyüdüğümüz vatan toprağı gibidir." ifadelerini kullanan Güler, şunları kaydetti:

"Hayatımızın her döneminde bilgeliğine, desteğine ve anlayışına ihtiyaç duyduğumuz babalarımızı, annelerimizi daima hürmet ve minnetle anmak ve onların kıymetini bilmek en önemli toplumsal değerlerimizden biridir. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda ederek evlatlarını bizlere emanet eden kahraman şehit ve gazi babalar ile 'Vatan Sağ Olsun' diyerek gözünü kırpmadan evladını vatana adayan fedakar şehit babalarımız, asil Türk milletinin gerçek kahramanları olarak gönüllerimize yazılmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri ve evlatlarımızı vatan sevgisi ve milli değerlerle yetiştiren kıymetli babalarımız ile baba olan silah ve mesai arkadaşlarımızın Babalar Günü'nü bir kez daha kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren Ali Rıza Efendi olmak üzere, ebediyete intikal eden babalarımızı minnet ve rahmetle, şehit ve gazi babalarımızı şükranla anıyor, tüm babalarımıza sevdikleriyle birlikte sağlık, başarı ve esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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