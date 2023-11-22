Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Diplomasi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova’lı mevkidaşı ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova’lı mevkidaşı ile görüştü

        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nostaîi ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:59 Güncelleme: 22.11.2023 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Moldova'lı mevkidaşı ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı’nın (SEDM) ardından ikili görüşmelere devam eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nostaîi ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

        Bakan Yaşar Güler, ayrıca SDEM toplantısına katılan Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Tiron Jajaga’yı da kabul etti.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yaşar Güler
        #Anatolie Nostaîi
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu