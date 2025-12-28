Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Milli Savunma Bakanlığı'ndan "2025 yılı" paylaşımı | Son dakika haberleri

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan "2025 yılı" paylaşımı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, "2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları her zamanki kararlılıkla devam etti" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB'den "2025 yılı" paylaşımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, "2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları her zamanki kararlılıkla devam etti" dedi.

        Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2025 faaliyetlerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı olarak 2025 yılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için faaliyetlerimizi azim ve kararlılıkla sürdürdük. Bu kapsamda terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek olmaya kadar birçok noktada çalışmalar yürütüldü. 2025 yılı aynı zamanda terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları da her zamanki kararlılıkla devam etti. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Hudut namustur' anlayışıyla ülkemizin sınırlarını 7/24 esasıyla korumaya devam ediyor. Her karış toprak, geçit ve sınır hattı yüksek teknolojinin yanı sıra Mehmetçiğimizin vefakar nöbetleriyle izleniyor. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin güvenlik tedbirleri almaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kendisini cezaevine götürmek için gelen polisleri görünce bayıldı

        Kendisini cezaevine götürmek için gelen polisleri görünce bayıldı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor