Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan "daima hazır" başlıklı bir video paylaşımı yaptı.

Videoda, "fil yürüyüşü" yapan Türk F-16 savaş uçaklarının görüntülerine yer verildi.

Askeri bir terim olan "fil yürüyüşü", bir tehlike anında uçakların belli bir düzende tam mühimmatlı kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.