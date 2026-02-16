Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yerleri/giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sürüyor. 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı mart ayında gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, MSÜ sınav giriş belgesini sınavın yapılacağı hafta içinde ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Peki MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Giriş: 16.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:35
        MSÜ sınav yerleri için bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sınav yerleri henüz açıklanmadı. Resmi duyurunun yapılmasının ardından ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Peki MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

        2026 MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

        MSÜ sınav giriş belgeleri henüz paylaşılmadı. Sınav yerleri genel olarak sınavdan yaklaşık 2 hafta önce yayımlanıyor. Bu bilgiler ışığında 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak 2026 MSÜ sınav yerlerinin 16 Şubat haftasında yayınlanması bekleniyor.

        2026 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

        2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 120 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacak. Adayların sınav binalarına giriş için saat 10.00’dan önce hazır bulunmaları gerekiyor; zira saat 10.00’dan sonra binalara giriş yapılamayacak.

