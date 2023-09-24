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        Milli sporcu Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonasında altın madalya kazandı

        Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda mücadele eden Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi 8-7 yenerek altın madalya kazandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:26 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:28
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        Ali Cengiz Dünya Şampiyonu!
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        Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli sporcu Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi finalde yenerek altın madalya elde etti.

        Başkent Belgrad'daki organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı.

        Rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

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