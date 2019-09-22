Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında aralarında milli sporcuların da olduğu gençlerle önce yürüdü, sonra da Haliç'te kulaç attı. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yürüme, bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareket biçimlerini desteklemek için harekete geçen Yıldız, milli sporcu ve gençle birlikte yürümenin ve yüzmenin önemine dikkati çekti.

Yıldız, yüzmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, hareketlilik haftası kapsamında Sütlüce'den başlayan yürüyüşün, Beyoğlu Hasköy'de yüzme ile devam edeceğini belirterek, "Aramızda çok değerli milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu kardeşimiz de var. Burada, hep birlikte tarihi bir anı yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediyesi olarak hem hareketlilik gününü anmak, hem de "Beyoğlu harekete hazır" sloganıyla etkinliğin düzenlendiğini dile getiren Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1994'de saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimize, İstanbul'a, ülkemizin gençlerine ve çocuklarına dünyanın incisi kabul edilen Boğaz'ın yanında, 'Altın Boynuz' olarak tabir edilen Haliç'i yüzülebilir bir şekilde emanet ve miras olarak bırakmıştır. Böylece, Haliç'te yüzülebileceğini bütün İstanbul'a, Türkiye'ye ve dünyaya göstermek için ben de biraz sonra Haliç'te yüzeceğim. Haliç'te yüzüldüğünü, Beyoğlulu ve İstanbullu hemşehrilerimizle bütün dünyaya göstermiş olacağız. Tarihin yönünün değiştiği bir Haliç'teyiz ve kutlu olsun diyorum. Bütün hemşehrilerimin 'hareketlilik' gününü tebrik ediyor ve hep birlikte hareketlilik halinde olmaya, daha büyük ve güçlü bir Türkiye için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu da bunun bir nişanesi olacak. Şahsen, bize Haliç'i tertemiz bir şekilde emanet eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan adına yüzeceğimi bildirmek istiyorum."

Yıldız, milli sporcu Beytullah Eroğlu'nun hazırlıklarını devam ettirdiğini ifade ederek, Avrupa Şampiyonası'nda ve olimpiyatlarda Türk bayrağını zirveye çıkarması için Türk milletinin yaşanacak zafer dua edeceğini vurguladı.

Konuşmanın ardından Yıldız ve milli sporcular, dünya genelindeki ölümlerde dördüncü risk faktörü olarak gösterilen fiziksel hareketsizliğin son bulması amacıyla, Haliç'te kulaç attı.