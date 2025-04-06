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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Platformu kuruldu - Savunma Sanayi Haberleri

        Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Platformu kuruldu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırmalar Kurumu'yla (TÜBİTAK) iş birliğinde Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Platformu'nu kurduklarını belirterek, "Bu platform sayesinde, öğrenci kulüpleri; daha güçlü projeler geliştirecek, etkinlikler düzenleyecek, ilham veren işlere imza atacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:29
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        Bakan Kacır duyurdu! Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Platformu kuruldu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda, gençlerimizin üretkenliğini destekleyecek yeni bir adım daha atıyoruz. Üniversitelerimizdeki teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlerimize Ar-Ge'den girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede destek sunmak amacıyla TÜBİTAK ile Milli Teknoloji Kulüpler Birliği platformunu kuruyoruz. Bu platform sayesinde, öğrenci kulüpleri; daha güçlü projeler geliştirecek, etkinlikler düzenleyecek, ilham veren işlere imza atacak. Türkiye'yi bilim ve teknolojiyle büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        MİLLİ TEKNOLOJİ KULÜPLER BİRLİĞİ

        Milli Teknoloji Kulüpler Birliği TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek. Platform, kulüplerin teknoloji ve yenilik ekosisteminde daha etkin yer almasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Milli Teknoloji Kulüpler Birliği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin ortak bir çatı oluşturması hedefleniyor. Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını geliştirirken üniversite öğrencilerini de bu doğrultuda teşvik etmeyi amaçlayan platform, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine giden yolda üniversite öğrencilerini ortak bir paydada buluşturuyor.

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