Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı! Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde karşılaştığı üç rakibini de set vermeden mağlup ederek kariyerinde ilk kez bu turnuvada ana tabloya yükselme başarısı gösterdi.

Giriş: 15.01.2026 - 09:17 Güncelleme: 15.01.2026 - 09:17

