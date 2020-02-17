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Raylı ulaşım sistemlerinde yerlilik ve millilik düzeyinin artırılmasını teşvik eden 2020 Yılı Yatırım Programı ile yerli sanayinin desteklenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda teknolojik yetkinlik kazanılarak dışa bağımlılığın azaltılmasıyla ekonomide kazanım elde edilmesi planlanıyor.

On Birinci Kalkınma Planı’nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile 12 Şubat 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Yatırım Programı’nda millî elektrikli trenin yerli ve millî imkanlarla hayata geçirileceğine işaret edilirken, Program’ın “Yüksek Hızlı Tren Seti” projesine değinilen kısmında “Tedarik süreçlerine devam edilen 12 adet Yüksek Hızlı Tren Seti hariç olmak üzere 14.05.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Oluru’na istinaden yurt dışından ilave Yüksek Hızlı Tren Seti temin edilmeyecek, TÜVASAŞ tarafından üretilen Millî Elektrikli Tren Setlerinin hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanılması sağlanacaktır.” ifadesi kullanıldı.

Program’da ayrıca araç ve ekipman alımında yerli üretim katkı oranının azami düzeyde gözetileceği de belirtildi.

TRENİN “BEYNİ” ve “KALBİ” ASELSAN’a EMANET

Millî Elektrikli Tren Seti projesi kapsamında ASELSAN ile Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) arasındaki sözleşme imzalanırken, Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS) ve Cer Zinciri Sistemi, ASELSAN tarafından geliştirilecek.

Bilgisayarı ve mimarisinin yanı sıra kontrol, emniyet ve güvenilirlik algoritmalarıyla donanım ve gömülü yazılı da özgün olarak geliştirilen TKYS aracın hızlanma, yavaşlama (frenleme),durma, kapı kontrolü, yolcu geçişleri ve ışıklandırma gibi hayati öneme sahip işlevlerini denetliyor.

6 MİLYAR EURO TÜRKİYE'DE KALABİLİR

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 106 tren setinin 12’si yurt dışından, 5’i ise Millî Elektrikli Tren projesiyle karşılanıyor. Geriye kalan 89 tren setinin yerli ve millî imkanlarla üretilmesi halinde ise yaklaşık 3,5 milyar euro kaynağın Türkiye’de kalacağı ve diğer sanayi kollarındaki çarpan etkisiyle bu kaynağın 6 milyar euro seviyesine ulaşabileceği belirtildi.

TÜVASAŞ tarafından üretilen ve hızı saatte 160 kilometreden 200 kilometreye çıkarılan millî elektrikli tren, alüminyum gövdeli tasarıma sahip. 5 araçlı set, şehirler arası seyahatlerde de kullanılabilecek.