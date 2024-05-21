Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası Türkiye'de ilan edilen milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi
Giriş: 21.05.2024 - 07:05 Güncelleme: 21.05.2024 - 07:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.
DHA'nın haberine göre; ilan edilen milli yas nedeniyle Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.
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