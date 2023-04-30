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Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı aldı

Edirne'de düzenlenen Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri erkekler 100 metre kurbağalamada milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları A barajını geçti

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı aldı
AA

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de devam ediyor.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalama erkekler kategorisinde 59.18'lik derecesiyle A barajını geçerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Berkay, yüzme branşında kotayı alan ikinci sporcu oldu. Seçmelerin ilk gününde Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde 14:56.67'lik derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başarmıştı.

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