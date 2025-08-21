Habertürk
        Haberler Spor Diğer Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den altın madalya! - Diğer Haberleri

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den altın madalya!

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Giriş: 21.08.2025 - 19:48 Güncelleme: 21.08.2025 - 19:48
        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den altın madalya!
        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

        Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Otopeni bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kuzey Tunçelli, 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

        Federasyon, başarısından ötürü milli sporcuyu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Aykut Çelik'i tebrik etti.

