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Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar?

'Stranger Things' dizisi ile şöhrete kavuşan ABD'li oyuncu Millie Bobby Brown, nefret edilen biri olma duygusuyla nasıl mücadele ettiğini anlattı. 18 yaşındaki aktris "Henüz kim olduğunuzu bilmeden sizden nefret ediliyor olması gerçekten çok zor. Dolayısıyla 'Benim neyimden nefret ediyorlar?' diyorsunuz" ifadelerini kullandı

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  • Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar? - Magazin haberleri

    Hollywood'un geleceği parlak yıldızları arasında gösterilen oyuncu Millie Bobby Brown, spot ışıkları altında büyürken, kendi deyimiyle "henüz kendini keşfedememişken" nefret edilen biri olma duygusuyla nasıl mücadele ettiğinden bahsetti.
  • Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar? - Magazin haberleri

    Allure Dergisi'ne konuşan 18 yaşındaki İngiliz oyuncu, yalnızlıkla mücadele ettiğini, çocukluk döneminde kendini hiçbir yere ait hissetmediğini söyledi.
  • Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar? - Magazin haberleri

    "ONLAR İÇİN KİM OLMAM LAZIM?"

    Hep göz önünde olmakla nasıl başa çıktığı sorusu üzerine Brown, "Henüz kim olduğunuzu bilmeden sizden nefret ediliyor olması gerçekten çok zor. Dolayısıyla 'Benim neyimden nefret ediyorlar?' diyorsunuz." yanıtını verdi.
  • Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar? - Magazin haberleri

    Belli bir şekilde davranmaya çalıştığında sık sık tepki gördüğünü ama sonra başka biri olmaya çalıştığını söyleyen Millie Bobby Brown, "O başkaları da bundan nefret ediyor." dedi. Genç yıldız, "O zaman içinize kapanmaya başlıyorsunuz, çünkü 'Ben kimim ki? Onlar için kim olmam lazım?' diyorsunuz. Sonra daha fazla büyüdüm, ailem ve arkadaşlarım gerçekten yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.
  • Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar? - Magazin haberleri

    "FARKLI OLMAKTAN ZEVK ALDIM"

    "Büyürken her zaman farklı hissettiğini" söyleyen Brown, "Farklı olmaktan zevk aldım, çünkü her zaman kendi kimliğimle ve kim olduğumu bilmekle mücadele ettim." diye konuştu.
  • Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar? - Magazin haberleri

    "HEP YALNIZ HİSSETTİM"

    "Küçükken, bulunduğum her odaya tam olarak ait olmadığımı hissettim. Yalnızlıkla da biraz mücadele ediyorum." diyen ünlü oyuncu, "Kalabalık bir odada her zaman kendimi çok yalnız hissettim, sanki hiç kimse beni gerçekten anlamamış gibi geldi. Türünün tek örneğiydim. Bu yüzden, insanların anladığı ve ilişki kurabilecekleri karakterleri oynamayı sevdim, çünkü kimsenin Millie ile ilişki kuramayacağını hissettim." ifadelerini kullandı.
  • Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar? - Magazin haberleri

    Sorununun yaşına göre çok olgun olmak olduğunu söyleyen Brown, insanların kendisine sürekli bunun iyi bir şey olmadığını söylediğini belirtti.
  • Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar? - Magazin haberleri

    KARİYERİNE BİRÇOK BAŞARI SIĞDIRDI

    Millie Bobby Brown, 12 yaşındayken başrolünde olduğu 'Stranger Things' dizisiyle 2016'da da bir drama dizisinde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Emmy Ödülü adaylığı almıştı. Dizinin ikinci sezonuyla da 2018'de ikinci kez Emmy adaylığı kazanmıştı.

    Brown, 2018'de Time Dergisi tarafından dünyanın 'En Etkili 100 Kişisi'nden biri seçildi ve listeye dahil edilecek en genç kişi olmuştu.
  • Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar? - Magazin haberleri

    Genç oyuncu, 2019'da da 15 yaşında kendi güzellik ve cilt bakım markasını kurmuştu.

    Hollywood patronları, Brown'ın kısa süre içinde Jennifer Lawrence ve Emma Stone gibi Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncuları arasında yer alacağını düşündüklerini söylemişlerdi.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram.

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