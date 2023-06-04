Millie Bobby Brown, 2018'de Time Dergisi tarafından dünyanın 'En Etkili 100 Kişisi'nden biri seçildi ve listeye dahil edilecek en genç kişi olmuştu.

Millie Bobby Brown, 2019'da da henüz 15 yaşındayken kendi güzellik ve cilt bakım markasını kurmuştu.

Hollywood patronları, Brown'ın kısa süre içinde Jennifer Lawrence ve Emma Stone gibi Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncuları arasında yer alacağını düşündüklerini söylemişlerdi.

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