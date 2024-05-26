Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi sessiz sedasız evlendi

Sözlerine şöyle devam eden Millie Bobby Brown; "Bunun ardından Jake kendini öyle derine attı ki… Dalgıç da, 'Bunu yapamazsın, kelimenin tam anlamıyla kulakların, beynin patlayacak' dedi ama Jake, yüzüğü geri almak için derin dalış yapmayı başardı. Bu onun kim olduğunun bir yansıması ve her zaman birbirimizin arkasında olacağımızı ve destek olacağımızı anladığımızı hissediyorum" demişti.

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