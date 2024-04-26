Millie Bobby Brown'ın nişanlısının burnu kanayınca 'iğrenme hissi' yaşamış

Millie Bobby Brown, burun kanamasına fazlasıyla aşina olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı; "Birincisi, en uygunsuz zamanda burnu kanadı. Yeni inmiştik, emniyet kemeri işareti hâlâ yanıyordu ve ben ona sakin olması gerektiğini söyledim. İkincisi, sanki acı veriyormuş gibi davranıyor ve ben acı çekmediğini biliyordum" dedi.