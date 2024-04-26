Millie Bobby Brown'ın nişanlısının burnu kanayınca 'iğrenme hissi' yaşamış
'Stranger Things'in ünlü oyuncu Millie Bobby Brown, yakın zamanda nişanlısı Jake Bongiovi'nin burun kanamasının ona 'iğrenme hissini' yaşattığını itiraf etti
İspanyol asıllı ünlü oyuncu Millie Bobby Brown, verdiği ve sosyal medyada çok konuşulan bir röportajında da, nişanlısının uçuş sırasında burnunun kanadığını ve bu durumun kendisinde iğrenme hissi uyandırdığını itiraf etti.
Millie Bobby Brown, burun kanamasına fazlasıyla aşina olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı; "Birincisi, en uygunsuz zamanda burnu kanadı. Yeni inmiştik, emniyet kemeri işareti hâlâ yanıyordu ve ben ona sakin olması gerektiğini söyledim. İkincisi, sanki acı veriyormuş gibi davranıyor ve ben acı çekmediğini biliyordum" dedi.
Bazı hayranları, Millie Bobby Brown'ın mizah anlayışını takdir etti. Ancak diğerleri, oyuncunun burun kanamasına tepkisinin duyarsız olduğunu iddia etti.
Bu 20 yaşındaki oyuncunun, benzersiz yanlarını ilki değil. Aynı röportajda, şemsiye taşıyan erkeklerden hoşlanmadığını da söylemişti. Daha önce de ünlü oyuncu Glamour Dergisi'ne yemek fotoğrafı çekmeyi, "Utanç verici" bulduğunu şu sözlerle belirtmişti; "Yemeklerimin fotoğrafını çekmiyorum. Çizgiyi burada çiziyorum. Kameram ilk önce yemek yemiyor. Bence bu çok saçma. Telefonunuzu bırakın, yemeğinizi yiyin. Hiçbir zaman yemeğimin veya içeceğimin fotoğrafını çekmedim. Utandırıcı" şeklinde konuşmuştu.
Fotograflar: Suttherstock, Mega, Instagram